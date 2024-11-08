CHP'li belediye başkanın oğlu vuruldu

Antalya'da CHP'den 3 dönemdir Muratpaşa Belediye Başkanı olan Ümit Uysal'ın 17 yaşundaki oğlu E.U., evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. E.U.'yu kan içerisinde gören yakınları, kucaklayarak binadan indirip, otomobil ile yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Bilinci açık olan E.U., ameliyata alındı.

AMELİYATA ALINDI

Ameliyat sürdüğü sırada, haberi alan Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara ve CHP parti yöneticileri, hastanenin acil servisine gelip, beklemeye başladı. E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, ameliyatının devam ettiği belirtildi.

Toplantı için İstanbul’da bulunan Başkan Uysal'ın ise haberi alınca ilk uçakla Antalya’ya yola çıktığı belirtildi. E.U.'nun bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.

ÜMİT UYSAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Oğlum Efe ile ilgili iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Başarılı bir ameliyat geçirdi, önümüzdeki 72 saat çok önemli. Şu an bir baba olarak duygularımı ifade etmem mümkün değil. Kamuoyunun anlayış göstereceğine inanıyor, kalbi bizimle olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.