CHP'li Deniz Yücel ve Murat Bakan trafik kazası geçirdi!

Dün akşam uçakla İzmir’den Ankara’ya gelen Yücel ve Bakan, Esenboğa Havalimanı’ndan evlerine gitmek için aynı araçla yola çıktı. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle otomobil, Çevre Yolu’nda şoförün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.

Araçta bulunan Deniz Yücel, Murat Bakan ve şoför kazadan yara almadan kurtuldu.