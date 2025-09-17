CHP’li Köyceğiz Belediyesi’ne operasyon: Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltına alındı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sabahın erken saatlerinde belediye binasına operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde polis ekipleri, Köyceğiz Belediyesi’nde arama yaptı.

Aramanın ardından Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltına alındı.

Halktv.com.tr’nin aktardığı bilgilere göre operasyon, CİMER’e yapılan bir şikayet üzerine gerçekleştirildi. İddialara göre, Köyceğiz Belediyesi’nde “imar yolsuzluğu” yapıldığına ilişkin başvurular savcılığa iletildi. Soruşturma çerçevesinde, AK Parti döneminden kalan ruhsat dosyalarına imza attığı gerekçesiyle Özgür Örnek hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.