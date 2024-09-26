CHP'li meclis üyesinin mekanında hesaba itiraz dayakla bitti

U.A. ve S.P. isimli iki arkadaş, İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde bulunan, Cengiz Gezer'e ait olan alkollü mekana eğlenmek için gittiler. İkiliye, 2 bin 500 TL'lik bir hesap çıkarıldı. Ancak pos cihazıyla ödeme yapmak istediklerinde, kredi kartlarından 12 bin 500 TL çekilmek istenince duruma itiraz ettiler.

Sabah Gazetesi'nden Fırat Keskinkılıç'ın haberine göre, içeride başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. U.A. ve S.P., mekan sahibi Cengiz Gezer ve korumaları tarafından darbedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle sonlandırırken, kavgada park halinde bulunan iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Bu araçlardan birinin kiralama firmasına ait olduğu ve firma sahibinin hasarın karşılanmadığı, ayrıca tehdit edildiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.