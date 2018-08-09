Eski Kilis Belediye Başkanı ve eski CHP Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin ve oğlu Cahit Çetin'in öldürülmesinin arkasında FETÖ'cü başsavcı ve polis müdürü çıktı. FETÖ’cü polis amiri Gürsel Aktepe ile başsavcı Bülent Bingöl’ün, failin kaçmasını sağlayıp delilleri kararttığı tespit edildi.

3 Haziran 2005'te işlenen çifte cinayetin arkasından FETÖ çıktı. Eski Kilis Belediye Başkanı ve eski CHP Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin ve oğlu Cahit Çetin'in öldürülmesinin arkasında FETÖ'nün olduğu belirlendi.



Ekrem Çetin ve oğlu Cahit Çetin, 3 Haziran 2005'te Kilis şehir merkezinde herkesin gözü önünde suikaste uğrayıp öldürülmüştü.



Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalışan FETÖ'cülerle ilgili hazırlanan iddianamede o suikastle ilgili detaylar yer aldı.



İddianameye göre; Suikastın işlendiği tarihte Kilis İl Jandarma İstihbarat Şubesi'nde görevli olan uzman jandarma Vakıf Ertürk, eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe ve 15 Temmuz sonrası tutuklanan dönemin cumhuriyet başsavcısı Bülent Bingöl'ü cinayetleri karartmak ve şüpheli Orhan Aslan'ın kaçmasına izin vermekle suçladı.



Ertürk'ün 22 Aralık 2016'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadeden ayrıntılar da iddianameye eklendi.



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