Sarıkamış Cıbıltepe'de kayak sezonu açıldı. Açılış oldukça hareketliydi... Ozanlar atıştı, halk oyunları oynandı, meşaleler yakıldı. Törenin ardından genci yaşlısı yüzlerce kişi piste akın etti.

Sarıkamış Cıbıltepe'de kayak sezonu böyle açıldı.



Oyunlar oyunandı, meşaleler yakıldı. Vatandaşlar kayak için piste akın etti.



Kristal karın enfes görüntüsü, upuzun pisti ve Sarıçam ormanları ile Cıbıltepe kayak sezonuna hazır.



Kayak pistlerinin kalitesiyle yerli ve yabancı kayakçılar için eşsiz bir deneyim fırsatı oluşturan Cıbıltepe'de aileler çocukları ile kızak keyfi de yaşayabiliyor.



Vatandaşlar sezonun açılmasından dolayı oldukça mutlu.



Cıbıltepe ulusal ve uluslararası spor yarışmalarına da ev sahipliği yapıyor. 4-12 Şubat 2019 tarihlerinde Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası Sarıkamış'ta yapılacak.



Cıbıltepe, tarihi kültürü ve eşsiz doğasıyla kayakseverleri bekliyor.





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