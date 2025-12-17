Çiftçi 2025’te zarar etti: 2026 için çıkış yolu ne?

2025 yılı çiftçiler için zor geçti. Kuraklık, zirai don ve artan girdi maliyetleri üretimi düşürürken, çiftçiler ürünlerini maliyetin altında satmak zorunda kaldı. KÖY-KOOP Başkanı Mehmet Varol, çözüm için sözleşmeli üretim ve alım garantisine dikkat çekti.

Sabri Kasapoğlu Sabri Kasapoğlu
Çiftçi 2025’te zarar etti: 2026 için çıkış yolu ne?
Yayınlanma: Güncellenme:

2025 yılı, çiftçiler açısından kayıplarla geçen bir yıl oldu. Olumsuz iklim koşulları, artan girdi maliyetleri ve ürün fiyatlarının düşük kalması üreticiyi zor durumda bıraktı.

KÖY-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Varol, yaşanan süreci değerlendirirken, “Zor bir yıl oldu, kuraklık nedeniyle ciddi verim kaybı yaşandı” ifadelerini kullandı.

Çiftçi 2025’te zarar etti: 2026 için çıkış yolu ne? - Resim : 1

YETERLİ SULAMA YAPILAMADI

Özellikle bahar aylarında etkili olan zirai don, meyve üreticisini olumsuz etkiledi. Kuraklık ise hububat ve yem bitkilerinde verimi düşürdü. Varol, “Meyve ve sebzede büyük kayıplar oldu, birçok yerde yeterli sulama yapılamadı”dedi.

Artan ilaç, gübre, mazot ve işçilik maliyetleri de üreticinin belini büktü. Çiftçinin ürününü çoğu zaman maliyetinin altında satmak zorunda kaldığını belirten Varol, “Girdiler çok yüksek. Üretmek zorlaştı, çiftçi kazanamadı, zarar etti” diye konuştu.

AĞLAMAK ÇÖZÜM DEĞİL

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen üreticinin umudunu kaybetmediğini vurgulayan Varol, 2026 yılına dair beklentileri de dile getirdi. Çözümün doğru politikalarla mümkün olduğunu belirten Varol, “Ağlamak çözüm değil. Sözleşmeli üretim ve alım garantisi sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

Üreticiler, 2026 yılını kayıpların telafi edileceği ve yeniden toparlanma sürecinin başlayacağı bir yıl olarak görüyor.

Rezan Epözdemir’in tutukluluğu sürecek: Aynı dosyada eski savcı da tutuklandıRezan Epözdemir’in tutukluluğu sürecek: Aynı dosyada eski savcı da tutuklandıGündem
19 yaşındaki kadın tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü19 yaşındaki kadın tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüYurt
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: Gün boyu elektrikler olmayacakYarın için elektrik kesintisi alarmı: Gün boyu elektrikler olmayacakYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

çiftçi zirai don
Günün Manşetleri
Spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Barajlar doluluk oranlarında son durum
Öcalan için villa yapılıyor iddiasına yanıt geldi
Erdal Timurtaş ve eşi hakkında hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
İstanbul genelinde huzur uygulaması
Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması
İki haftada 90 şüpheli cezaevine gönderildi
BioNTech aşısı Türkiye’ye gelmedi denildi...
Güllü'nün oğlundan ilk açıklama geldi!
Çok Okunanlar
Gün boyu elektrikler olmayacak Gün boyu elektrikler olmayacak
Kış güneşi yüzünü gösteriyor! Kış güneşi yüzünü gösteriyor!
Güllü'nün patronundan oğlu için kan donduran iddia Güllü'nün patronundan oğlu için kan donduran iddia
Memur ve emekli için cebe girecek rakam netleşiyor Memur ve emekli için cebe girecek rakam netleşiyor
Mevduat faizlerinde kartlar yeniden dağıtıldı! Mevduat faizlerinde kartlar yeniden dağıtıldı!