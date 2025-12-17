Çiftçi 2025’te zarar etti: 2026 için çıkış yolu ne?

2025 yılı, çiftçiler açısından kayıplarla geçen bir yıl oldu. Olumsuz iklim koşulları, artan girdi maliyetleri ve ürün fiyatlarının düşük kalması üreticiyi zor durumda bıraktı.

KÖY-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Varol, yaşanan süreci değerlendirirken, “Zor bir yıl oldu, kuraklık nedeniyle ciddi verim kaybı yaşandı” ifadelerini kullandı.

YETERLİ SULAMA YAPILAMADI

Özellikle bahar aylarında etkili olan zirai don, meyve üreticisini olumsuz etkiledi. Kuraklık ise hububat ve yem bitkilerinde verimi düşürdü. Varol, “Meyve ve sebzede büyük kayıplar oldu, birçok yerde yeterli sulama yapılamadı”dedi.

Artan ilaç, gübre, mazot ve işçilik maliyetleri de üreticinin belini büktü. Çiftçinin ürününü çoğu zaman maliyetinin altında satmak zorunda kaldığını belirten Varol, “Girdiler çok yüksek. Üretmek zorlaştı, çiftçi kazanamadı, zarar etti” diye konuştu.

AĞLAMAK ÇÖZÜM DEĞİL

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen üreticinin umudunu kaybetmediğini vurgulayan Varol, 2026 yılına dair beklentileri de dile getirdi. Çözümün doğru politikalarla mümkün olduğunu belirten Varol, “Ağlamak çözüm değil. Sözleşmeli üretim ve alım garantisi sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

Üreticiler, 2026 yılını kayıpların telafi edileceği ve yeniden toparlanma sürecinin başlayacağı bir yıl olarak görüyor.