Çiftçi alın terinin karşılığını bekliyor : “Kota ve randevu nedeniyle buğdayı tüccara verdik, zarar ettik”

Çiftçi ekti biçti şimdi alın terinin karşılığını almak istiyor.



Sivas'ın Kangal ilçesinde çiftçi buğday ve arpa hasadının sonuna yaklaşıyor. Biçilen ekinler, kamyonlara ve tırlara yüklenerek Toprak Mahsulleri Ofisi’ne veya tüccarlara teslim ediliyor.



Kimi ofisten randevu almakta zorlanıyor. Kimi de kalitesi düşük diye ofise veremiyor. Buğdayın kilosunu 13-14 liradan, arpanın kilosunu da 11-12 liradan tüccara veriyorlar.



Çiftçi, zor bir sezonu daha geride bırakmaya hazırlanıyor. Bu sezon beklediği kazancı elde edemeyen üretici, kâr etme umudunu gelecek sezona bırakıyor.

