Üretmek zorundayız dediler, ithalat kararına karşı masaya yumruğu vurdular.
Aydın’ın on yedi ilçesinden ziraat odası başkanı bir araya geldi, et ithalatı kararına tepki gösterdi.
Heyet adına açıklama yapan İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Rıza Posacı, “et politikalarında artık lastik patladı” dedi.
İthalat devam ederse üretici hayvanlarını satmak zorunda kalacak ve önümüzdeki yıl fiyat daha yükselecek.
“Çözüm üreticinin teşvikinde” diyen Posacı, ithalatın sonuç getirmeyeceğini belirtti.
HABER: ONUR ALTINKAYNAK
ulusal.com.tr
Aydın’da on yedi ziraat odası başkanı bir araya geldi, et ithalatına karşı çıktı. "Çiftçiyi ithalatla tehdit etmeyin" diyen başkanlar, çözümün üretmekten geçtiğini söyledi
Üretmek zorundayız dediler, ithalat kararına karşı masaya yumruğu vurdular.
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