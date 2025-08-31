Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nde yeni düzenleme: Taahhütname, ürün değişikliği ve sulama başvurularında değişiklik

Yeni düzenlemeyle, mülkiyeti kamuya ait arazilerde üretim yapan çiftçiler için önemli bir değişiklik yapıldı. Bundan böyle kira sözleşmesi bulunmayan çiftçiler, “taahhütname” ile ÇKS başvurusu yapabilecek.

Ancak bu çiftçilerin, tarımsal desteklerden yararlanabilmeleri için ilerleyen süreçte kira sözleşmesini mutlaka ibraz etmeleri gerekecek.

Mevcut sistemde yalnızca belirli sürelerde yapılabilen ürün değişikliği talepleri artık üretim yılı sonuna kadar yapılabilecek. Çiftçilerin başvuruları, tespit komisyonlarınca değerlendirilecek.

Bakanlık, üretim bilgilerinde kendi tespit ettiği farklılıklar olduğunda resen düzeltme yapabilecek.

SULAMA DURUMU BAŞVURULARINA YENİ TARİH

Arazilerin sulama durumuna ilişkin değişiklik başvuruları, her yıl 30 Haziran’a kadar yapılabilecek. Bu tarihten sonra yapılan talepler, yıl sonuna kadar tespit komisyonunca karara bağlanacak.

Yeni düzenlemeye göre, kira fesih işlemlerinde eğer arazi üzerinde ürün bulunuyorsa kira sözleşmesi, ürünün hasat tarihi itibarıyla sona erecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı ayrıca, 2026 üretim yılı ÇKS başvurularının yarın başlayacağını ve 31 Aralık’a kadar süreceğini açıkladı.