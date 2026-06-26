Çiftçi maliyetlerden şikayetçi! Hatay’da üreticinin gündemi: destek, hal yasası ve pazarlama

Hasat mesaisini sürdüren üreticiler, artan maliyetler karşısında devlet desteğinin artırılmasını talep ediyor.



Hatay'ın bereketli Amik Ovası'nda ter döken çiftçiler, ürünün para etmemesinden yakınıyor. Domates, salatalık, biber para etmedi.



Çiftçilerin en önemli sorunlarının başında pazarlama geliyor. Serinyol, Arpahan ve Lülfühan mahallelerinde üretim yapan çiftçiler, hal yasasını dört gözle bekliyor.



Hatay'da yapımı süren yeni hal projesinin de bir an önce tamamlanmasını isteyen üreticiler, üretim maliyetlerinin aşağı çekilmesini istiyor.

Üreticiler, parçalı arazilerin toplulaştırılmasını istiyor. Bu şekilde desteklerden faydalanmadıklarını belirtiyor.



Tarım işçilerinin meyve ve sebzelerin toplanmasında büyük emeği var. Günlük 900 liranın yetersiz olduğu görüşündeler.