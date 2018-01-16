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Çiftçi pahalılıktan arazilerini ekemiyor

Ulusal Kanal ekibinin doğu illerindeki son durağı Malatya oldu. Kayısısı ile meşhur olan şehirde ziraat odaları ve üreticilerle konuştuk.

Çiftçi pahalılıktan arazilerini ekemiyor

Kayısı diyarı Malatya...Burada üretilen kayısılar hem iç piyasanın ihtiyacını, hem de ihracatın büyük bir bölümünü karşılıyor. 

Mikrofon uzattığımız üretici ise kan ağlıyor. Harcadıkları emeğin karşılığını alamadıkları için ya çiftçiliği bıraktılar ya da kayısı ağaçlarını kestiler...

Dünyanın en güzel ve bol çeşitli kayısıları burada üretiliyor. Kayısı, Malatya için çok önemli.

Ziraat Odaları çiftçiye verilen desteği yeterli görmüyor.

Malatya Battalgazi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Başar, sorunları anlattı özellikle elektrik şirketine tepki gösterdi.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz da çiftçiliğin daha çok geliştirilmesini istiyor.

Mazot pahalı olduğu için tarlasını süremeyen üreticiler var. Tarlalar boş bekliyor.

Tarımın gelişmesi, çiftçinin tekrar ekebilmesi için destek şart. Yoksa gelecek pek iç açıcı değil.



HABER-KAMERA: EKREM DEMİR
ulusal.com.tr

Etiketler; #malatya
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