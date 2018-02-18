Tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye'de çiftçi her geçen gün üretimden vazgeçiyor. Ülkemizin salçalık domates deposu Bursa'nın Karacabey ilçesinde bu yıl çok sayıda köyde ekim yapılmadı. Çiftçi girdi maliyetlerinin düşürülmesini istiyor.





Geçen yıl domates 25 kuruştan fabrikalara satıldı.



Girdi maliyetlerinin yüksek olması ve fabrikaların uyguladığı birks sistemi üreticiyi zor durumda bırakıyor. Briks domatesin içerinde bulunan katı madde miktarını gösteren değer. Yani kaç kilo domatesten kaç kilo salça elde edeceğini belirliyor.



Verimli geçen domates sezonun ardından üreticiler fabrikaların uyguladığı birks sistemine takılıyor. Ürünler, fabrikalar tarafından düşük fiyata alınıyor.



Hem birks uygulaması hem de girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı üretici belini doğrultamıyor.



Karacabey ilçesi Beylik Köyü'nde birçok çiftçi domates ekmekten vazgeçti.







ulusal.com.tr





Salçalık domatesin yüzde 40'ının üretildiği Karacabey'de üretici domates ekimini bırakıyor. Kentte üretilen 1 milyon ton domatesin yüzde 95'i salça fabrikalarına satılıyor.Geçen yıl domates 25 kuruştan fabrikalara satıldı.Girdi maliyetlerinin yüksek olması ve fabrikaların uyguladığı birks sistemi üreticiyi zor durumda bırakıyor. Briks domatesin içerinde bulunan katı madde miktarını gösteren değer. Yani kaç kilo domatesten kaç kilo salça elde edeceğini belirliyor.Verimli geçen domates sezonun ardından üreticiler fabrikaların uyguladığı birks sistemine takılıyor. Ürünler, fabrikalar tarafından düşük fiyata alınıyor.Hem birks uygulaması hem de girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı üretici belini doğrultamıyor.Karacabey ilçesi Beylik Köyü'nde birçok çiftçi domates ekmekten vazgeçti.