Durum ciddi. Bu mevsimde yağışın olmaması çiftçiyi endişelendiriyor.
Türkiye, son 48 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Bundan en çok hububatın merkezi Güneydoğu etkileniyor.
Mardin başta olmak üzere, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır'da ekilen tohumlar filizlenmedi.
Çiftçi yağış bekliyor. Yoksa 2018 yılı çok kötü geçecek.
Tehlike büyüyor... Kış mevsimi gelmiş olmasına rağmen ne kar, ne yağmur yağdı.
Gaziantep fıstığıyla, kirazıyla meşhur. Ancak bu ürünleri de kuraklık vurdu. Tomurcuk açan ağaçlar soğukların gelmesiyle donacak. Verim düşecek.
Bankalara borcu olan çiftçi, borçların ertlenmesini istiyor.
HABER-KAMERA: EKREM DEMİR
ulusal.com.tr
Mevsim kurak geçiyor, çiftçi yağış bekliyor. Hububat merkezlerinde durum vahim... Tarlalara ekilen tohumlar, yağış olmayınca büyüyemedi. Zor bir döneme giren üreticiler, banka borçlarına erteleme istedi.
Durum ciddi. Bu mevsimde yağışın olmaması çiftçiyi endişelendiriyor.
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