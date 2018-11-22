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Çiftçi zarar etti, mısır çürümeye terk edildi

Mardin Ovası, Türkiye'nin en önemli hububat özellikle de mısırın merkezlerinden biri. Ancak bu yıl mısır tarlada çürümeye terk edildi. Faturası çifçiye kesilen kararın 2 nedeni var. Biri mısır, fiyatının düşük olması diğeri de ihracatına izin verilmemesi. Hal böyle olunca çifçi de zarar etti.

Çiftçi zarar etti, mısır çürümeye terk edildi

Mısırları eline aldı, zararın faturasını anlattı.

Türkiye’nin en önemli hububat merkezlerinden biri olan Mardin Ovası'nda hem çiftçi zarar etti hem de mısır tarlada kaldı.

Fiyatı düşük ve ihracata izin verilmiyor. Bu nedenle binbir emekle yetiştişlen mısırların bu sene hasadı yapılamadı.

Mardin merkez Artuklu ilçesi Alakuş Köyü’nde mağduriyetlerini dile getiren çiftçiler mısırın ithal edilmesinden de şikayetçi.

Abdülkadir Yıldız da o mağdur çiftçilerden sadece biri.

Gübre, tohum, zirai ilaç ve mazot fiyatlarındaki artışa bir de elektrik borcu ödenince zarar etmek kaçınılmaz oldu.

Çiftçiler seslerini yetklilere duyurarak çözüm bıulunmasını istiyor.


ulusal.com.tr


 

Etiketler; #Mardin Ovası
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