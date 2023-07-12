Çiftçiler GAP'ın bitirilmesini istiyor

Kanallar kupkuru, bir damla su yok. Üretici Güneydoğu Anadolu Projesi’nin artık bitirilmesini istiyor.

Kızıltepe Türkiye’nin önemli hububat üretim merkezlerinden biri, verimli ovalar var. Senede iki ürün alınıyor. Ülke ekonomisine katkısı büyük. Ancak çiftçi büyük zorluklarla karşı karşıya. Su çıkarmak için kuyu kazıyor. Maliyet giderek onlar için artıyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi bir türlü bitirilmediği için bölge çiftçisi elektrikli sulama yapıyor. DEDAŞ’ın yüksek elektrik fatura bedeli ve kesintileri de çiftçiyi canından bezdirdi.

Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Şerif Öter GAP’ın neden bitirilmediğini sordu. Proje alanı Fırat-Dicle Havzası ile yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan 9 ili; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak’ı kapsıyor.

Üretici diğer bölgeleri örnek gösterdi, bölge çiftçisinin mağduriyetinin giderilmesini istedi.