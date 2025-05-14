Çiftçiler günü buruk geçti: Borçlar katlandı, köyler sessizleşti

Mart 2025 itibarıyla çiftçilerin bankalara olan borcu geçen yıla göre yüzde 50 artarak 996 milyar liraya ulaştı. Devlet desteğiyle üretime tutunmaya çalışan üreticiler, yeniden değer görecekleri günlerin özlemini yaşıyor.

Sorunlar katlanarak büyüyor. Ancak çözüm beklentisine rağmen, iktidar tarafından somut bir adım atılmış değil. Mazot, gübre ve ilaç gibi temel girdilerde en yüksek fiyatları Türk çiftçisi ödüyor.

Çiftçinin alın teri, soframızdaki her lokmaya yansıyor. Ancak devlet kaynakları yerli üretici yerine ithalata yöneliyor. Borç yükü nedeniyle birçok çiftçinin tarım makineleri haczediliyor.

14 Mayıs Çiftçiler Günü bile çiftçiler için bayram değil, geçim derdinin gölgesinde geçti. Üreticiye son darbeyi ise birçok bölgede etkili olan zirai don vurdu.

Güneşin altında, yıl boyunca alın teri döken çiftçi, hasat zamanı geldiğinde emeğinin karşılığını alamıyor. Ürün para etmiyor, masraflar gelirden fazla.

Köyler boşalıyor, gençler toprağı değil şehir yaşamını tercih ediyor. Oysa sofraya ekmek, tarlaya emekle geliyor. Çiftçi, yeniden baş tacı olacağı günleri umutla bekliyor.