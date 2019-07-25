Çiftçilerden hükümete çağrı

Kurban bayramı yaklaşıyor. Küçük ve büyük baş hayvanlar pazarlara inmeye başladı. Hayvan üreticileri Ulusal Kanal’a konuştu. Besiciler, devletin ellerinden tutması halinde S-400’lerin borcunu Türk köylüsünün ödeyebileceğini vurguladı.

Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Besiciler hayvanlarını satmak üzere pazarlara inmeye başladı. Fakat hayvan üreticiler, artan maliyetler ve mera alanlarının işgalinden dertli.Balıkesir’in Havran ilçesinde besicilik yapan çiftçiler Ulusal Kanal’a konuştu.Türkiye’nin dört bir yanında üretim yapan çiftçinin belini artan maliyetler büküyor.Bölgede yaşayan çevreci Adnan Sarısakal besicilerinin bir diğer sorununda mera alanlarının taş ocaklarıan dönüştürülmesi olduğunu söyledi.İthal ete karşı olduklarını vurgulayan besici Şeref Yıldırım, devletin Türk besicisine destek olması gerektiğini belirtti.Vatan Partisi Havran İlçe Başkanı ve çiftçi Ethem Dülgeroğlu, Türk tarımını devletin desteklemesi halinde alınan S-400’lerin borcunun Türk çiftçisinin ödeyebileceğini söyledi.