Çiftçilerden hükümete çağrı

Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Besiciler hayvanlarını satmak üzere pazarlara inmeye başladı. Fakat hayvan üreticiler, artan maliyetler ve mera alanlarının işgalinden dertli.
Balıkesir’in Havran ilçesinde besicilik yapan çiftçiler Ulusal Kanal’a konuştu.
Türkiye’nin dört bir yanında üretim yapan çiftçinin belini artan maliyetler büküyor.
Bölgede yaşayan çevreci Adnan Sarısakal besicilerinin bir diğer sorununda mera alanlarının taş ocaklarıan dönüştürülmesi olduğunu söyledi.
İthal ete karşı olduklarını vurgulayan besici Şeref Yıldırım, devletin Türk besicisine destek olması gerektiğini belirtti.
Vatan Partisi Havran İlçe Başkanı ve çiftçi Ethem Dülgeroğlu, Türk tarımını devletin desteklemesi halinde alınan S-400’lerin borcunun Türk çiftçisinin ödeyebileceğini söyledi.
HABER – KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
ulusal.com.tr
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