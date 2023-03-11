Kuraklığın hâkim olduğu Konya Ovası'nda çiftçinin umudu bahar yağmurlarında.



Sonbahar ve kış aylarındaki kuraklık Konya'da baraj ve göletlerdeki su miktarında ciddi azalmaya neden oldu.



Üreticilere göre, kuraklığın kıskacından kurtulmak için mart, nisan ve mayıs aylarında bölge yağış almalı ve toprak suya doymalı.



Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, bitki gelişimi için bahar yağmurlarının önemini vurguladı.



Arpa, buğday, mısır, yonca ve şekerpancarı üretimi yapan çiftçi, kuraklığın etkisinin devam etmesi halinde rekoltede düşüşler yaşanabileceğinden endişe ediyor.



Şimdi onlar dört gözle, bahar yağmurlarının toprakla buluşmasını bekliyor.



