Çiftçinin umudu bahar yağmurlarında

Ülke genelinde yaşanan kuraklığın en çok hissedildiği Konya Ovası’nda üreticiler umudunu bahar yağmurlarına bağladı. Çiftçi, mart, nisan ve mayıs aylarında yeterli yağış alınmaması durumunda tarımsal üretimde düşüş olmasından endişe ediyor.

Kuraklığın hâkim olduğu Konya Ovası'nda çiftçinin umudu bahar yağmurlarında.

Sonbahar ve kış aylarındaki kuraklık Konya'da baraj ve göletlerdeki su miktarında ciddi azalmaya neden oldu.

Üreticilere göre, kuraklığın kıskacından kurtulmak için mart, nisan ve mayıs aylarında bölge yağış almalı ve toprak suya doymalı.

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, bitki gelişimi için bahar yağmurlarının önemini vurguladı.

Arpa, buğday, mısır, yonca ve şekerpancarı üretimi yapan çiftçi, kuraklığın etkisinin devam etmesi halinde rekoltede düşüşler yaşanabileceğinden endişe ediyor.

Şimdi onlar dört gözle, bahar yağmurlarının toprakla buluşmasını bekliyor.

# Konya Ovası

Benzer Videolar

HDP, İyi Parti, CHP üçgeninde neler oluyor? HDP, İyi Parti, CHP üçgeninde neler oluyor?
Hasar tespit çalışmaları sonlanıyor Hasar tespit çalışmaları sonlanıyor
Van'ın depremzedeleri Hatay için seferber Van'ın depremzedeleri Hatay için seferber
Fındık bahçelerine dadanan böceğe Çin'den ithal samuray arı çözümü Fındık bahçelerine dadanan böceğe Çin'den ithal samuray arı çözümü
İhracat yasağının kalkması yüzleri güldürdü İhracat yasağının kalkması yüzleri güldürdü
Depremden etkilenen öğrenciler için MEB'den kritik karar Depremden etkilenen öğrenciler için MEB'den kritik karar
İstanbul'da konut kiralarında rekor artış İstanbul'da konut kiralarında rekor artış
"Trafik sigortası" dolandırıcılığı operasyonunda 22 tutuklama "Trafik sigortası" dolandırıcılığı operasyonunda 22 tutuklama
" Üreticinin sigorta primleri yatırılmalı" " Üreticinin sigorta primleri yatırılmalı"
Görevlendirilen askerler komando marşıyla kentten ayrıldı Görevlendirilen askerler komando marşıyla kentten ayrıldı
Prof. Dr. Naci Görür o tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Naci Görür o tehlikeye dikkat çekti
Yunanistan çileğine Türk etiketi oyunu Yunanistan çileğine Türk etiketi oyunu
Çok Okunanlar
1 İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
2 CANLI MAÇ İZLE | Bayburt Özel İdarespor - Şanlıurfaspor canlı izle
3 Altın fiyatları bugün ne kadar? (11 MART 2023)
4 27 bin TL promosyon hesaplara yatacak
5 Sergen Yalçın'dan Trabzonspor açıklaması