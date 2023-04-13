Çiftlik Bank davasında yeni karar: Tosuncuk'a "bank" cezası

Çiftlikbank Davasında "bank" isminin izinsiz kullanılmasına ilişkin mahkeme kararını açıkladı. Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyine 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Son Güncelleme:

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın, gerekli izinleri almadan "bank" ismini kullanmaları ile ilgili davada karar çıktı.

Bir önceki celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı Mehmet Aydın ve Fatih Aydın hakkında da 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemişti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın "5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca sanıklar hakkında 10 bin lira adli para cezası uygulandı.

“Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Sanık, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanmıştı.

# çiftlikbank # tosuncuk

Benzer Videolar

66 günde 94 bin konut 66 günde 94 bin konut
O illerde okullar tatil edildi O illerde okullar tatil edildi
İstanbul'da tarihi surlar böyle çöktü! İstanbul'da tarihi surlar böyle çöktü!
Silivrikapı surları çöktü Silivrikapı surları çöktü
Mardin sağanak yağışa teslim oldu Mardin sağanak yağışa teslim oldu
İBB borç batağına sürüklendi İBB borç batağına sürüklendi
Sağanak nedeniyle 4 il sele teslim Sağanak nedeniyle 4 il sele teslim
İstanbul'da yağmur yağdı trafik kilitlendi İstanbul'da yağmur yağdı trafik kilitlendi
Cem Garipoğlu davasında yeni gelişme Cem Garipoğlu davasında yeni gelişme
Eskişehir'de zincirleme kaza Eskişehir'de zincirleme kaza
Basın mensupları Tuzla'da buluştu Basın mensupları Tuzla'da buluştu
Gazipaşa'nın sahillerini ranta açan plan Gazipaşa'nın sahillerini ranta açan plan
Çok Okunanlar
1 Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu!
2 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
3 Cengiz Çandar'ın sicili
4 Çankırı'da deprem
5 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?