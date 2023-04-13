Çiftlik Bank davasında yeni karar: Tosuncuk'a "bank" cezası

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın, gerekli izinleri almadan "bank" ismini kullanmaları ile ilgili davada karar çıktı.



Bir önceki celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı Mehmet Aydın ve Fatih Aydın hakkında da 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemişti.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın "5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca sanıklar hakkında 10 bin lira adli para cezası uygulandı.



“Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Sanık, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanmıştı.