Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de 'Hindi Çiftliği' vurgunu: 50 milyon dolandırdı

Konya'da Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla tanınan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın ardından, bu kez de Diyarbakır’da benzer bir dolandırıcılık vakası yaşandı. Ankara'da Devlet Su İşleri'nde memur olarak çalışan Doğancan D., çalışma arkadaşlarına Diyarbakır’da bir hindi çiftliği kurmayı vaat ederek yüksek gelir elde edeceklerini söyledi. Bunun üzerine mağdurlar, birikimlerini ve çektikleri kredileri yüksek kazanç vaadiyle Doğancan D.'ye teslim etti.

İşyerine Gelmeyince Şüpheler Artmaya Başladı

Doğancan D.'nin işyerine gelmemesi ve telefonlarına cevap vermemesi üzerine şüphelenen mağdurlar, büyük meblağlar verdiklerini fark ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yapılan soruşturma kapsamında, Doğancan D.’nin dijital materyallerine el konulurken, şüphelinin bir araç kiraladığı ve Çanakkale'ye gitmiş olabileceği tespit edildi. Ayrıca Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir otobüs kaydına rastlandığı belirtildi.

40 Kişiyi 50 Milyon Lira Dolandırdığı Ortaya Çıktı

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Doğancan D.'nin yaklaşık 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Mağdurlardan biri olan B.G., Doğancan D.’nin kendisini Diyarbakır’da kuracağı hindi çiftliğiyle yüksek gelir sağlanacağına ikna ettiğini, kredi çekerek parasını verdiğini ancak dolandırıldığını fark ettiğini belirterek şikayette bulundu. Soruşturmanın, yeni mağdurlara dair detaylarla devam ettiği öğrenildi.