Çığ, buzlanma ve fırtına uyarısı: Meteoroloji o illeri tek tek saydı

MARMARA

Bölgenin parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimleri ve Kırklareli'nin doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi, bölgenin doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Bursa: 6°C - Parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale: 7°C - Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 6°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzeyi ve yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

Kırklareli: 4°C - Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu