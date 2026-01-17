Çığ, buzlanma ve fırtına uyarısı: Meteoroloji o illeri tek tek saydı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir işaret ettiği soğuk hava dalgası, batı bölgelerinden başlayarak tüm yurdu etkisi altına aldı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yerini dondurucu soğuklara bırakmasıyla birlikte gözler kar yağışı beklenen illere çevrildi.
Türkiye bugün itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı ve soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Hissedilir derecede düşen sıcaklıklar ve dondurucu soğuklar etkisini gösterirken, İstanbul ve birçok kentte kar yağışının 5 gün boyunca sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bugün ülke geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek. Marmara'nın kuzeydoğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Kırklareli'nin doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur görülecek. Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Ordu ve Tokat çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Sinop, Bartın ve Gümüşhane çevreleri ile Artvin ve Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.
Ayrıca sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, sis ve pus olayı beklenirken; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor. Denizlerde ise Kuzey Ege'de fırtına; Karadeniz, Marmara ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
13 İL İÇİN SARI KODLU ALARM
Meteoroloji, kuvvetli kar yağışı nedeniyle 13 il için "sarı kod" vererek vatandaşları uyardı. Yozgat, Sivas, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Sinop, Kastamonu ve Bartın için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.
MARMARA
Bölgenin parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimleri ve Kırklareli'nin doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi, bölgenin doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Bursa: 6°C - Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale: 7°C - Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 6°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzeyi ve yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
Kırklareli: 4°C - Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi beklenirken, iç kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis öngörülüyor.
Afyonkarahisar: 2°C - Parçalı bulutlu
Denizli: 9°C - Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 11°C - Parçalı ve az bulutlu
Muğla: 12°C - Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu olması bekleniyor. Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Kahramanmaraş çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma, don ve sis bekleniyor.
Adana: 14°C - Parçalı ve çok bulutlu
Antalya: 18°C - Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 8°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu
Isparta: 6°C - Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Bölgenin güney ve doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması, genel olarak ise buzlanma, don ve sis bekleniyor.
Ankara: 0°C - Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 1°C - Parçalı ve çok bulutlu
Kayseri: 0°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli kar yağışlı
Konya: 2°C - Parçalı ve çok bulutlu, hafif karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop ve Bartın çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don uyarısı bulunuyor.
Bolu: -2°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Düzce: 3°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı
Sinop: 6°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli kar yağışlı
Zonguldak: 4°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı, kıyı kesimlerin karla karışık yağmur yer yer kar yağışlı, iç kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane çevreleri ve Artvin kıyılarında yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede çığ riski bulunuyor.
Amasya: 1°C - Parçalı ve çok bulutlu
Rize: 6°C - Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı (yerel kuvvetli)
Samsun: 6°C - Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 5°C - Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı (yerel kuvvetli)
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma, don ve sis olaylarının yanı sıra doğusunun eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Erzurum: -3°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Kars: -6°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Malatya: 2°C - Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı
Van: 1°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde buzlanma, don ve sis bekleniyor.
Batman: 7°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı
Diyarbakır: 5°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
Gaziantep: 4°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
Mardin: 5°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı