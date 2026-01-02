Çığ faciasında üçüncü gün: Kayıp çobanı arama çalışmaları sürüyor
Artvin'de iki kişinin cansız bedenine ulaşılan çığ felaketinin ardından kayıp olan üçüncü çoban için zamana karşı yarış sürüyor. Bölgedeki yoğun tipi ve artan kar kalınlığı kurtarma ekiplerinin işini zorlaştırırken, sahada 145 personel görev yapıyor.
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde 31 Aralık Çarşamba günü meydana gelen çığ felaketinde kar kütleleri altında kalan 3 çobandan Bülent Gezer’i arama çalışmaları üçüncü gününde yeniden başladı.
Sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle zorlu bir mücadele veriyor.
Olayın hemen ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinde, çobanlardan Suat Temel'in cansız bedenine önceki gün, Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla’nın cansız bedenine ise dün ulaşılmıştı.
TİPİ NEDENİYLE KAR KALINLIĞI 1 METRE ARTTI
Gece boyunca etkisini artıran yoğun tipi ve kar yağışı, arama faaliyetlerini ciddi şekilde aksatıyor. Ekiplerin iki gündür kullandığı yürüyüş güzergâhının kar ve tipi nedeniyle tamamen kapandığı öğrenildi. Ayrıca tipi sebebiyle çığ alanındaki kar kalınlığının yaklaşık 1 metre daha arttığı tespit edildi.
Ekiplerin, bölgeye güvenli ulaşım sağlayabilmek adına alternatif yol güzergâhları belirleme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Yetkililer, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.
145 KİŞİLİK EKİP SAHADA
Bölgede yürütülen geniş kapsamlı operasyona devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları tam kadro destek veriyor. Çalışmalara AFAD, JAK, UMKE, Jandarma Komando birlikleri, Karayolları, İl Özel İdaresi ve Ardanuç Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK), Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ve Şavşat Arama Kurtarma (ŞAKUT) ekipleri katılıyor. Toplamda 145 personel, kayıp Bülent Gezer'e ulaşmak için iz sürüyor.