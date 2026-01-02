Çığ faciasında üçüncü gün: Kayıp çobanı arama çalışmaları sürüyor

TİPİ NEDENİYLE KAR KALINLIĞI 1 METRE ARTTI

Gece boyunca etkisini artıran yoğun tipi ve kar yağışı, arama faaliyetlerini ciddi şekilde aksatıyor. Ekiplerin iki gündür kullandığı yürüyüş güzergâhının kar ve tipi nedeniyle tamamen kapandığı öğrenildi. Ayrıca tipi sebebiyle çığ alanındaki kar kalınlığının yaklaşık 1 metre daha arttığı tespit edildi.