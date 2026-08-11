Çiğli'deki yangında kahreden ayrıntı ortaya çıktı!

İzmir'in Çiğli ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden Rezan Korkmaz (56) ile 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut Aydın'ın cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Yangın anında yaşanan kahramanlık ve dram ise yürekleri dağladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Çiğli'deki yangında kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
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Şirintepe Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında çıkan yangında Rezan Korkmaz'ın, alevleri görünce önce küçük torunu Mert Aydın’ı (2) kucağına alarak dışarı çıkardığı, ardından evde kalan büyük torunu Yiğit Bulut Aydın'ı (4) kurtarmak için tereddüt etmeden yeniden eve girdiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının ardından içeri giren ekipler, anneanne Rezan Korkmaz'ın cansız bedenini torunu Yiğit Bulut'un üzerine kapanmış halde buldu.

Doğum gününe sayılı günler kalmıştı

Feci olayla ilgili öne çıkan diğer yürek burkan detaylar ise şöyle:

Yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yiğit Bulut Aydın’ın 23 Ağustos'ta doğum günü olduğu öğrenildi.

Çocukların annesi Kadriye Aydın'ın (32), eşi yurt dışına çalışmaya gidince 2 çocuğuyla birlikte ailesinin evine taşındığı; ürettiği mum hediyelikleri pazarda satarak, babası Bayram Korkmaz'ın (59) ise hurda toplayarak geçim sağladığı belirtildi.

Yangın esnasında tavanın çökmesi üzerine dede Bayram Korkmaz'ın pencereden atlayarak dışarı çıktığı, ellerinde ve sırtındaki yanık tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

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