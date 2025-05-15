Çiğli'den Ankara'ya yürüdüler: CHP'den hâlâ yanıt yok

İzmir’den Ankara’ya yürüyen ve 10 gün boyunca 16 kadınla birlikte adım adım CHP Genel Merkezi’ne ulaşan işçiler, dört gündür bina önünde bekliyor. Kadınlar, umutlarının seslerini duyurmak olduğunu ifade ederken, CHP’li yöneticilerin kendileriyle hâlâ görüşmediğini vurguladı.

İşçiler, “10 gün boyunca 16 kadın, omuz omuza, adım adım CHP Genel Merkezi’ne kadar geldik. Umudumuz, sesimizin duyulmasıydı. Şimdi bu binanın önünde, 4 gündür, sessizlikle değil; umutla, dirençle, haklılığımızla bekliyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdi.

İşçiler adına konuşan kadınlar, haksız yere işten çıkarıldıklarını belirterek şunları söyledi:

“Çiğli Belediyesi’nden haksız yere işten çıkarılan biz kadın işçiler, derhal işimize iade edilmeliyiz. Bu hukuksuzluk, CHP’nin halkçı ve emekten yana olduğunu savunan tüm yöneticileri tarafından görülmeli, duyulmalı ve çözülmelidir.”

Kadın işçiler adına açıklama yapan Hale Özdinçer ise mücadelelerinin süreceğini belirterek, “Tam 11 aydır geçim sıkıntısıyla ve adalet arayışıyla mücadele ediyoruz. Bir yandan evlatlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken, diğer yandan Ankara’nın soğuğunda, sıcağında, yağmurunda direnen biz kadınlar, hakkımızı almadan bu kapıdan dönmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.