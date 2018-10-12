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Cihaza bağımlı kronik hastalara 200 lira elektrik faturası desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımı almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı şekilde hayatını sürdürmek durumda kalan hastalara 200 liraya kadar elektrik faturası desteği sağlanacağını bildirdi.

Cihaza bağımlı kronik hastalara 200 lira elektrik faturası desteği

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 Günlük İcraat Programı’nda açıkladığı "Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının karşılanması"na yönelik çalışmaların sonuna gelindiğini belirtti. 

100 Günlük İcraat Programı'na uygun şekilde, Elektrik Desteği Programı'nın kasım ayı başında başlatılacağını bildiren Selçuk, başvuruların il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılabileceğini ifade etti. 

Elektrik Desteği Yardım Programı'ndan, 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaç durumda olduğu tespit edilen ve 2828 sayılı Kanun kapsamında evde bakım yardımı almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı şekilde hayatını sürdürmek durumunda kalan hastaların faydalanacağını belirten Selçuk, yardım programının Elektrik Tüketim Desteği, Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği olmak üzere üç bileşenden oluşacağını aktardı. 

Selçuk, şunları kaydetti:

"Elektrik Tüketim Desteği ile hak sahiplerinin konutlarına ait elektrik faturalarına destek olmak için, kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre, aylık 200 TL'ye kadar yardım yapılacak. Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ile de hak sahiplerine kesintisiz güç kaynağı sağlanabilecek. Yardımın başladığı ilk ay, tek sefere mahsus olmak üzere hak sahibi hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçları da ödenecektir."


Kaynak: AA
Etiketler; #elektrik faturası #Zehra Zümrüt Selçuk #aile ve sosyal hizmetler bakanı
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