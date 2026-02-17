Çıkış işlemleri için çağırdıkları işçiyi darp ettiler: Hayati tehlikesi devam ediyor

İstanbul Silivri’de faaliyet gösteren özel bir bakım merkezinin sahipleri, işten çıkan işçiyi çıkış işlemleri için kuruma çağırdı. Kuruma gelen işçi, merkez sahibinin yeğeni tarafından darbedilerek ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavisi süren işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İstanbul Silivri’de faaliyet gösteren özel bir bakım merkezinin sahipleri, işten çıkan işçiyi çıkış işlemleri için kuruma çağırdı. Çıkış işlemleri için kuruma gelen işçi, merkez sahibinin yeğeni tarafından darbedilerek ağır yaralandı.

Olay, Silivri Ortaköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir bakım merkezinde yaşandı. Daha önce merkezde çalışan Mehmet Aymak, işten ayrılmasının ardından çıkış işlemleri için kuruma çağrıldı.

Mehmet Aymak, kuruma gittiğinde merkez sahibinin yeğeni M.E.T. tarafından darbedildi. Ağır yaralanan Aymak hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Aymak’ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay sonrası kayıplara karışan şüpheli M.E.T.’nin güvenlik güçlerince arandığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

