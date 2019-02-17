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Çıldır'da buz altı yarışı

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü, bu kez turistlere değil dalgıçlara ev sahipliği yaptı. Bölgeye gelen dalgıç ekibi, 2 metrekarelik alanda buzu kesip dalış yaptı, sualtını görüntüledi.

Çıldır'da buz altı yarışı

Amaç hem farkındalık hem de su sporlarının tanıtılmasıydı. Dalgıçlar ilk kez, Çıldır Gölü'nde yüksek irtifa buz altı dalışı gerçekleştirdi.

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci Gölü olan Çıldır tamamen buzla kaplı. Bölgeye gelen dalgıç ekibi, yaklaşık 2 metrekarelik alanda buzu kesti.

Buz kesildikten sonra 3 kişilik ekip 20'şer dakika göle daldı.

Dalış sırasında su altı da görüntülendi...

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu da, böyle bir etkinliğie ev sahipliği yapmaktan dolayı oldukça heyecanlandıklarını söyledi.

Alanda bulunan yerli ve yabancı turistler de dalışı ilgiyle izledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #çıldır #buz altı #yarışma
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