Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Ardahan’ın Çıldır ilçesindeki göl, serinlemek isteyen yurttaşlarla dolup taşıyor.

Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan bu cıvıl cıvıl görüntüler, Ardahan’ın Çıldır ilçesinden…Doğu Anadolu Bölgesi’nin Van’dan sonra en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, artık bölgenin denizi olarak anılıyor. Sıcak havadan bunalan yurttaşlar göle akın ediyor.Göl son yıllarda yapılan yatırımlarla büyük değişime uğradı. Kışın Eskimo usulü balık avcılığı ve atlı kızak gezintileri yapılan gölde şimdi vatandaş serinlemek için kulaç atıyor.Göle, tatilcilerin de ilgisi giderek artıyor. Özellikle hafta sonları göl ve çevresi dolup taşıyor. Piknik yapan vatandaşlar, kendilerini göl sularına da bırakmadan edemiyor. Hem serinliyor, hem de eğleniyorlar.Deniz seviyesinden bin 959 metre yükseklikte olan ve en derin noktası 42 metre olan Çıldır Gölü, ziyaretçilerini bekliyor.