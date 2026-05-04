Çilekte hasat zamanı: Tarlada kilosu 90 TL'den alıcı buluyor
Hatay'ın Antakya ilçesinde çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından olan çilekte hasat mesaisi başladı. Aşırı yağışlar nedeniyle rekoltede düşüş beklenen ürün, tarladan 90 TL'den başlayan fiyatlarla yurt içindeki pazarlara gönderiliyor.
Türkiye'nin verimli tarım arazilerine sahip kentlerinden Hatay'da bahar aylarının gelmesiyle birlikte çilek hasadı dönemi başladı.
Çiftçilerin üretimde sıklıkla tercih ettiği ürünlerin başında gelen çilek, Antakya ilçesine bağlı Karlısu Mahallesi'ndeki tarlalarda toplanıyor.
Ağustos ayında ekimi yapılan meyveler, hasadın başladığı mayıs ayı itibarıyla tarladan kilogramı 90 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bularak yurdun çeşitli şehirlerine sevk ediliyor.
AŞIRI YAĞIŞLAR REKOLTEYİ VE KALİTEYİ NASIL ETKİLEDİ?
Karlısu Mahallesi'nde bulunan 8 dönümlük tarlasında üretime devam eden çiftçi Mehmet Anlar, başlayan hasat süreci ve güncel durum hakkında bilgi verdi. Üretim döngüsünün ağustos ayında başlayıp yedi aylık bir sürecin ardından mayıs sonunda hasada dönüştüğünü belirten Anlar, bu yıl etkili olan yağışların meyve kalitesini ve miktarını doğrudan etkilediğini vurguladı.
Geçtiğimiz sezon ile bu sezonun verim oranlarını karşılaştıran ve fiyat makasını değerlendiren üretici Mehmet Anlar, sahadaki durumu şu sözlerle aktardı:
"Burası 8 dönümlük tarlada çilek hasadındayız. Şükürler olsun ki hasat iyi gidiyor. Bu yılki hasadımız başladı ve toplamaya devam ediyoruz. Bu yılki yağmurlardan dolayı verim düşük kaldı. Yağmur çileğe fazla iyi gelmez. Geçen yıl kuraklık vardı ama yeterince suyumuz vardı. Geçen yılki çileklerde verim ve albenisi daha çoktu. Bu yıl fazla yağışlardan dolayı meyvelerde çürüme oluyor. Ağustos ayının 15’inde ekimi yapılır ve 7 aylık bir süreci var. Mayıs ayının 25’inde hasadı yapılır. Geçen yıl bu tarlada 15 ton çilek hasat ettik. Bu yıl ise 10 ton çilek rekoltesi bekliyoruz. Bu yılki rekoltenin az olması aşırı yağışlardan dolayı oldu. Bu yılki fiyatlar geçen yılki fiyatlara göre düşük oldu. Çileğin bu yıl kilosu 90 TL ila 150 TL arasında fiyatı oluyor. Marketlerde ise 150 TL ila 175 TL arasında satılıyor"