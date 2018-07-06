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Çim konserinde Karadeniz ezgileri

İzmir’deki Tarihi Havagazı Fabrikası'nda geleneksel Çim Konserleri başladı. Dün gece Karadeniz müziğinin başarılı yorumcusu Kazım Koyuncu’nun kardeşi Niyazi Koyuncu sahne aldı.

Çim konserinde Karadeniz ezgileri

İzmir’de Tarihi Havagazı Fabrikasında düzenlenen geleneksel çim konserlerinde bu hafta Karadeniz müziğinin sevilen sesi Niyazi Koyuncu sahne aldı.

Yaz akşamlarında İzmirli sanatseverlerin en çok rağbet ettiği mekânlardan biri olan Tarihi Hava Gazı Fabrikası’nda düzenlenen konsere binlerce İzmirli katıldı.

Konser saatinden çok önce alanı dolduran İzmirliler, gece boyunca Kazım Koyuncu’nun da kardeşi olan Niyazi Koyuncu'nun şarkılarına eşlik etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Çim Konserleri serisi temmuz ayı boyunca ücretsiz olarak devam edecek

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #karadeniz #konser
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