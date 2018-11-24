Çeşitli bankalara ait 178 ATM cihazının sistemini bozarak, vatandaşların yatırdıklarını düşündükleri parayı "cımbız" ile geri alan şüpheli, temizlik işçisi kılığındaki Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince suçüstü yakalandı.

Ankara genelinde çeşitli bankalara ait 178 ATM cihazının sistemini bozarak, vatandaşların yatırdıklarını düşündükleri parayı "cımbız" ile geri alan şüpheli, temizlik işçisi gibi davranan Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince suçüstü yakalandı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir banka yetkilisinin, son bir ayda Ankara genelindeki 178 ATM cihazına müdahale edilerek hırsızlık yapıldığını bildirmesi üzerine, olayın failini belirlemek için çalışma başlattı.



Bu kapsamda kurulan özel ekip, söz konusu ATM cihazları ile civardaki güvenlik ve MOBESE kameralarını saniye saniye tarayarak şüphelinin kimliğini tespit etti.



Oto tamirciliği yaptığı belirlenen M.A'yı adım adım izleyen ekip, Batıkent İnönü Mahallesi'ndeki ATM'nin düzeneğini bozduğunu tespit ettikleri şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.



ATM yakınlarında belediye temizlik görevlisi kıyafeti giyerek bekleyen ekip, bir süre sonra, bozduğu ATM cihazından para almaya gelen M.A'yı suçüstü yakaladı.



Konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren ekip, hırsızlığın daha önce benzerine rastlanmayan bir yöntemle gerçekleştiğini ortaya çıkardı.



Şüphelinin sahte kart kullandığı, ATM'nin para yatırma bölümündeki mekanizmayı bozduğu, böylece daha sonra vatandaşlar tarafından yatırılan paraların ATM kasasına giremediği tespit edildi. Belli periyotlarla, bozduğu cihazlara gelen şüphelinin, ATM'nin kasasına girmeyen paraları cımbız kullanarak geri aldığı belirlendi.



Yapılan çalışmalar sonucunda son 2 ayda bu ATM'lerden yaklaşık 500 hırsızlığın aynı şekilde gerçekleştiği anlaşıldı.



Gözaltına alınan M.A., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.



Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan emniyet yetkilileri, vatandaşları, ilk defa karşılaştıkları bu yönteme karşı uyardı. Yetkililer, vatandaşlardan ATM'ye yatırdıkları paranın hesaba geçip geçmediğini mutlaka kontrol etmelerini, olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde güvenlik güçlerine başvurmalarını istedi.

