Çin Büyükelçiliği ekonomi heyeti Şanlıurfa Birecik'e konuk oldu

Çin Büyükelçiliği ekonomi heyeti Şanlıurfa'nın Birecik kentine konuk oldu. Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Ticaret Ataşesi Li Qian'ın başkanlığında bir heyete antepfıstığı bahçelerini gezdirdi. Ortak ticaret için kurulan dostluk köprüsüne Ulusal Kanal tanıklık etti.

Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ataşesi Li Qian'ın başkanlığında bir heyet Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ın misafiri oldu.İki günlük program kapsamında Birecik'te balık üretim çiftlikleri ve antepfıstığı bahçeleriyle birlikte turistik yerler gezdirildi.Birecik ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında ticaretin ağının konuşulduğu gezide gündem antepfıstığı ihracatıydı.Geziye Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tugay Şen ve Görev Holding İş Geliştirme Müdürü Nuri Türkeş de katıldı.Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ataşesi Li Qian, Antepfıstığı ticaretini Ulusal Kanala değerlendirdİ.Ev sahibi Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Şanlıurfa ile Çin arasında bir köprüyü inşa ettiklerine dikkat çekti.Peki bu köprü nasıl kuruldu ve hedefi ne? Başkan Mirkelam tek tek anlattı.Gezi programı kapsamında Birecik Kültür Merkezinde istişare toplantısı düzenlendi. Birecik'te üretilen tarım ürünleri ve tarihi kültürel yerler hakkında bilgi veridk, Çinli yatırımcılar için bölgedeki imkanları anlattıldı.