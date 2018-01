"Muğla'ya daha fazla Çinli turistin gelmesini arzuluyoruz. Turizm, altyapı, enerji, tarım, madencilik gibi her türlü alanda işbirliği yapmaya hazırız"

Büyükelçi Yu ve beraberindeki iş adamları, Muğla Valisi Esengül Civelek'i makamında ziyaret etti.

Türkiye Çin İşletmeleri Derneğinin yıllık toplantısını Bodrum'da gerçekleştirdiklerini, toplantının verimli geçtiğini vurgulayan Yu, Muğla'da bulunmaktan mutlu olduğunu 2018 yılının da Çin'de Türkiye Turizm Yılı olarak belirlendiğini ifade etti.

Muğla'nın denizi, güneşi, kumu ve doğasıyla dikkatleri çektiğini belirten Yu, "Muğla'ya daha fazla Çinli turistin gelmesini arzuluyoruz. Turizm, altyapı, enerji, tarım, madencilik gibi her türlü alanda işbirliği yapmaya hazırız." diye konuştu.

Büyükelçi Yu ve beraberindeki heyeti Muğla'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Vali Civelek ise heyete Muğla hakkında bilgi verdi.

Muğla'nın turizm, tarım ve madencilik kenti olduğunu anlatan Civelek, iki ülke arasında var olan ekonomik, sosyal, kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin, güçlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Vali Civelek, Muğla'nın turizm, tarım, enerji başta olmak üzere diğer sektörlerde de yapılacak işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

Heyette bulunan iş adamları da temsil ettikleri sektörler hakkında Vali Civelek'e bilgi verdi.

Büyükelçi Yu ve beraberindeki heyet, daha sonra Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş’u ziyaret etti. Yu, buradaki konuşmasında, Muğla'nın tarihi zenginliklerin yanı sıra dinamikleriyle çok sayıda yabancı sermayeyi çektiğini, birçok firmanın kentte iş yaptığını söyledi.

Çin ile Muğla arasında ticaret hacmine ivme kazandırmak istediklerine işaret eden Yu, "Bugün, Çin'den 8 farklı sektör temsilcisi firma bizimle. Birlikte hangi alanlarda işbirliği yapabiliriz sorusunun cevabını aramak için sizlerleyiz." dedi.

MUTSO Başkanı Bülent Karakuş ise odalarının 134 yıldır Muğla'nın ve bölgenin ticari ve ekonomik hayatına yön verdiğini ifade etti.



Muğla ekonomisinin turizm, tarım ve madencilik sektörlerine dayandığını anlatan Karakuş, şöyle konuştu:

"Bir yeryüzü cenneti diyebileceğimiz Muğla'da yaz ve deniz turizminin yanı sıra doğa sporlarını da içine alan alternatif turizm alanları mevcuttur. Tarımda, yaş sebze ve meyve, örtü altı sebze yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığı oldukça önemli noktadadır. Madencilikte ise en büyük kalemimiz mermerdir. Pek çok mermer çeşidi rezervine sahip olan Muğla, özellikle dayanıklılık açısından önemli bir fark yaratan Muğla Beyazı Mermeri açısından oldukça zengindir. Öyle ki Çin'e ihraç ettiğimiz kalemlerin başında mermer gelmektedir. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler oldukça eskiye dayanmaktadır. Çin bizim dostumuzdur. Bu ilişkilerin gelişmesi, karşılıklı yeni yatırımların gerçekleşmesi için her türlü çalışma ve işbirliğine açığız."

Konuşmaların ardından AB, Dış Ticaret, Proje, Raporlama Birim personeli Burcu Öztürk sunum yaptı.