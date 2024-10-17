Çin istihbaratına bilgi aktardıkları iddia edilen 7 şüpheli hakkında dava açıldı

Türkiye'deki Sincan Uygur Özerk Bölgesi kökenli kişiler ve dernekler hakkında bilgi toplayıp Çin istihbaratına aktardıkları iddiasıyla tutuklanan 7 şüpheli hakkında dava açıldı. Şüpheliler için 18 yıl 10'ar aydan 25'er yıla kadar hapis cezası istendi.

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Çin istihbaratına bilgi aktardıkları iddia edilen 7 şüpheli hakkında dava açıldı
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Çin istihbaratına bilgi aktardıkları iddia edilen 7 şüpheli hakkında dava açıldı.

İddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlandı. Çin istihbarat mensuplarının, şüphelilerle iletişime geçtikleri, istihbari faaliyet yürütmezlerse aile üyelerine zarar vermekle tehdit ettikleri belirtildi.

Sanıkların Türkiye'deki Sincan Uygur Özerk Bölgesi kökenli kişiler ve derneklere ait bilgi, belge ve kişisel verileri Çin istihbarat mensuplarıyla paylaştıkları ifade edildi. Bunun karşılığında sanık Shadeke (sadeke) M'nin diğer sanıklar üzerinden de olmak üzere toplam 132 bin 910 dolar aldığı kaydedildi.

Sanığın ifadesine de yer verilen iddianamede, Türkiye'de ticaretle uğraştığını, WeChat(viçet) isimli programı Alimcan ismiyle bildiği Çin istihbarat görevlisiyle konuşmak için kullandığını söylediği belirtildi.

Ailesi ve çocuklarıyla tehdit edildiği için casusluk faaliyetinde bulunduğunu anlatan sanığın, yaptığı çalışmalar nedeniyle pişman olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

İddianamede, 7 sanığın "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 18 yıl 10'ar aydan 25'er yıla kadar hapsi istendi.

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