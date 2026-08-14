Cinayet dosyasını kapatma vaadiyle 100 bin dolar çarptılar: Sahte MİT'çilere suçüstü!

Kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıtan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bakan yardımcılarıyla yakın ilişkileri olduğunu iddia ederek adli süreçleri çözme vaadinde bulunan 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Cinayet dosyasını kapatma vaadiyle 100 bin dolar çarptılar: Sahte MİT'çilere suçüstü!
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Cinayet davasından sanık bir kişiyi dosyadan çıkarma vaadiyle bir anneden yüklü miktarda para alan çete üyeleri gözaltına alındı.

ADALET BAKANI VE BAKAN YARDIMCILARININ İSİMLERİNİ KULLANDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan isimli şüphelilerin organize şekilde hareket ettiği saptandı. Zanlıların, vatandaşların güvenini kazanmak amacıyla kendilerini MİT görevlisi olarak tanıttıkları, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla irtibatlı oldukları izlenimini vererek yargı mercilerini etkileyebileceklerini öne sürdükleri tespit edildi.

CİNAYET DOSYASINDAN ÇIKARMA VAADİYLE 100 BİN DOLAR VE 100 BİN TL VURGUN

Şüphelilerin hedefinde, oğlu cinayet suçundan yargılanan ve adli bir çözüm arayışında olan mağdur bir anne yer aldı. Zanlıların, devam eden ağır ceza davasından oğlunu tamamen "çıkarabilecekleri" yalanıyla acılı anneyi ikna ettikleri ve bu vaat karşılığında 100 bin dolar ile 100 bin TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

3 ŞÜPHELİ EŞ ZAMANLI BASKINLA GÖZALTINA ALINDI

Emniyet güçlerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla; Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgu ve adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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