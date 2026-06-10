Cinayet duruşmasında 23 yıllık şiddet itirafı! "Bir gün babam beni de öldürecek diye büyüdüm!"

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Fatma A., müşteki K.K., taraf avukatları ve sanığın çocukları K.A, S.A, E.A, E.A. ile E.A. katıldı. Duruşma sırasında mahkeme heyeti, dosyadaki mevcut durumu değerlendirerek Kocaeli Üniversitesinden alınan raporu İstanbul Adli Tıp Kurumunun ilgili ihtisas dairesine gönderdi.

Kurumdan, sanığın evlilik süresince fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığı yönündeki iddiaların olay gününe etkisini ayrıntılı bir raporla değerlendirmesi istendi. Tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

''SİLAHIN GERÇEK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM''

Hakim karşısında savunmasını yapan Fatma A., dosyada okunan belgelerde ve hastane raporlarında aleyhinde olan hususları reddetti. Kendisine yapılan tıbbi muayenede eski yaralanmalarının tespit edildiğine dikkat çeken sanık, olay anında kullanılan silahın gerçek olduğunu bilmediğini ve sadece kendini korumak amacıyla hareket ettiğini aktardı. Tutuklu kaldığı süreçte çocuklarının mağdur olduğunu savunan Fatma A., tahliyesini istedi. Sanık avukatı Ömer Faruk Çelik de müvekkilinin tahliyesini veya adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasını talep etti.

Ertelenen duruşmanın ardından adliye önünde basına açıklamalarda bulunan sanık avukatı Ömer Faruk Çelik, geride kalan beş çocuğun 17 aydır annesiz ve babasız olarak yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Fatma A.'nın kızı K.A. ise annesinin 23 yıl boyunca babasından şiddet gördüğünü dile getirerek, kendisinin de bir gün babası tarafından öldürüleceği korkusuyla büyüdüğünü ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Cinayet, 8 Şubat 2025 tarihinde Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Seyithan A., eşi Fatma A. ile birlikte markete giderek kasadaki paraları almak istedi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre; kasadaki paranın az olduğunu öne süren Seyithan A., eşi Fatma A.'ya hakaret edip üzerine yürüdü. İkili arasında başlayan tartışma sırasında Fatma A., eşine ait olduğu belirtilen ve marketteki bir kutunun içinde bulunan silaha yöneldi.

Silahı eline alan Fatma A., üzerine gelmeye devam eden Seyithan A.'ya göğüs bölgesinden bir el ateş etti. Seyithan A.'nın yere düşmesinin ardından sanık silahı ikinci kez ateşledi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık personeli, Seyithan A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi ve Fatma A. polis ekiplerince tutuklandı. İddianamede, olay yeri inceleme raporu ile sanığın beyanlarının olayın oluş şekliyle tamamen uyumlu olduğu vurgulandı.

Savcılık, sanık Fatma A.'nın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ediyor.