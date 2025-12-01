Cinayet hükümlüsü sahte yazar kimliğiyle 7 kitap yayınlamış! 36 yıl hapis cezalı firari villada yakalandı

Adana'da bulunan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, sosyal ağlar üzerinde "Ali Demir Evrensel" ismiyle paylaşımlar yapan bir kullanıcı hesabını mercek altına aldı. Yapılan derinlemesine incelemeler sonucunda, bu isimle resmi kayıtlarda herhangi bir şahıs bulunmadığı anlaşıldı.

Bunun üzerine, hesaptaki görsel içerikleri yüz tanıma sistemine yükleyen emniyet güçleri, hesabın gerçekte 49 yaşındaki hükümlü R.E. tarafından kullanıldığını açığa çıkardı.

R.E.'nin Genel Bilgi Taraması (GBT) kayıtları kontrol edildiğinde, hükümlünün suç geçmişi ve arama durumu şaşkınlık yarattı. 2006 yılında karıştığı iki cinayet suçundan toplam "36 yıl 7 ay 12 gün" kesinleşmiş hapis cezasının olduğu saptandı. Ayrıca, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan da 2 yıllık kesinleşmiş cezası bulunuyordu. Tüm bunlara ek olarak, şahsın "Hakaret", "Ruhsatsız silah ve mermi bulundurma" ile "Dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan da firari durumda olduğu ortaya çıktı. Cinayet davalarının 2021 yılında sonuçlandığı ve Yargıtay tarafından verilen cezaların onandığı bilgisine ulaşıldı.

SAHTE KİMLİKLE 7 KİTAP YAZDI, İMZA GÜNLERİ DÜZENLEDİ

Polis ekipleri, hükümlü R.E.'nin sahte kimliğini yalnızca sosyal medyada kullanmakla kalmadığını tespit etti. Firari şahsın, oluşturduğu sahte isimle 7 adet kitap yazdığı, bu eserleri internet üzerinden satışa sunduğu ve son iki yıl içerisinde Adana'dan Bursa'ya kadar uzanan farklı illerde otellerde konferans ve imza günü etkinlikleri düzenlediği anlaşıldı. Bu etkinlikler sayesinde hükümlünün, sosyal medyada da ciddi bir takipçi kitlesi oluşturduğu öğrenildi.

Yürütülen titiz teknik takip neticesinde firarinin, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde bir villada saklandığı belirlendi. Operasyon için adrese intikal eden ekipleri fark eden R.E., arka pencereden atlayarak kaçmaya teşebbüs etti. Ancak çevrede önlem alan polis memurları tarafından villanın bahçesinde kısa sürede etkisiz hale getirildi. Villada yapılan detaylı aramada, bin 123 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, 240 Euro, 1780 Sterlin, 34 bin 100 Türk lirası ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolüne götürülen R.E., basın mensuplarının soruları karşısında, "Utanılacak olan ben değilim. Bana atılan iftiralar hakikat yolundan dönmemiz için. Biz rabbimize güvenmişiz" şeklinde konuştu.

Adli makamlara sevk edilen firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.