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Cinayet sanığı Van'da yakalandı

Hakkari'nin Geçitli köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişiyi öldüren ve PKK/KCK terör örgütü içerisinde bulunduğu ifade edilen R.K., sahte kimlikle geldiği Van'da yakalandı.

Cinayet sanığı Van'da yakalandı

 Van Emniyet Müdürlüğü. 7 yıl önce Geçitli köyündeki arazi anlaşmazlığı nedeniyle açık kimliği verilmeyen F.D.'yi uzun namlulu silahla öldüren ve hakkında da Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K.'nın Van'a geldiğini haber alınca operasyon düzenlendi.  R.K.'nın gittiği çay ocağında yakalandı. Bu konuda yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2010 yılında Hakkari ili Geçitli köyünde arazi ve mera anlaşmazlığı yüzünden F.D. isimli şahsın Kalaşnikof marka silahla öldürülmesi olayının şüphelisi olarak aranan ve aynı zamanda PKK/KCK terör örgütü içerisinde bulunduğu ifade olunan şüpheli R.K.'in ilimizde bulunan akrabalarını ziyarete geleceği bilgisi alınmıştır. Bunun  üzerine; Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan sokak ve istihbari çalışmalar sonucu şüpheli R.K.'nin İlimiz İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir çay ocağında olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine; görevlilerimizce 22 Aralık 2017günü saat 15.30 sıralarında yapılan operasyonda A.K. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanan şüpheli R.K. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli R.K.hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır."


Kaynak: DHA
Etiketler; #Hakkari #van
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