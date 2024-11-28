Cinayet suçlusunun kaçışı çarşı gezisinde sona erdi

Şüpheliye yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda, şahsın Mersin’de işlenen bir cinayet nedeniyle 25 yıl hapis cezası almış ve aranan R.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlı, Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği’ne götürülerek işlemleri başlatıldı.

Polisin dikkati sayesinde yakalanan R.K.’nin, kısa sürede adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Zanlının, Mersin’de işlediği cinayetle ilgili yasal süreçlerinin tamamlanması için naklinin yapılacağı öğrenildi.