Cinayet suçlusunun kaçışı çarşı gezisinde sona erdi

Mersin’de cinayet suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.K., İzmir’in Karşıyaka ilçesinde polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, çarşıda devriye görevi yaparken şüpheli davranışlar sergileyen bir kişiyi durdurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cinayet suçlusunun kaçışı çarşı gezisinde sona erdi
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Şüpheliye yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda, şahsın Mersin’de işlenen bir cinayet nedeniyle 25 yıl hapis cezası almış ve aranan R.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlı, Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği’ne götürülerek işlemleri başlatıldı.

Polisin dikkati sayesinde yakalanan R.K.’nin, kısa sürede adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Zanlının, Mersin’de işlediği cinayetle ilgili yasal süreçlerinin tamamlanması için naklinin yapılacağı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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