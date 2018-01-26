Geçen yıl işlenen üç farklı cinayetin şüphelilerinin verdiği ifade doğrultusunda, iki faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Geçen yıl işlenen üç farklı cinayetin şüphelilerinin verdiği ifade doğrultusunda iki faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Olaylarla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Geçen yıl Mart ayında Keçiören Tepebaşı Mahallesi Fatih Caddesi ile Mustafa Asım Köksal Cadde kavşağında Yiğit Kadirhan Gürbüz, Ahmet Aydın, Berkay Kartal Gümüşsoy ve Sabit Gürbüz araçla takip ettikleri Baran Aslan'ı silahla vurdu.

Aslan, olay yerinde hayatını kaybederken şüphelilerden Gümüşsoy, 1 Ağustos 2017'de Keçiören'de saklandığı evde yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Keçiören Şenlik Mahallesindeki Fatih Parkı önünde yine Mart 2017'de gerçekleşen olayda ise Serkan Kılıç, Tepebaşı Mahallesi'nde işlenen cinayetin firari şüphelilerinden Ahmet Aydın tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Yenimahalle ilçesinde bir restoranda Ekim 2017'de gerçekleşen bir başka olayda ise Yılmaz Çetinkaya, Eren Ethem Akkuzu ve Murat Kaya'nın silahlı saldırısında hayatını kaybetti.



Özel ekip kuruldu

Söz konusu üç cinayetin firari şüphelilerinin birbirleriyle bağlantılı olduğunun anlaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip oluşturuldu.

Yaklaşık 3 ay boyunca titiz bir çalışma yürüten ekip, farklı adreslere baskınlar düzenledi fakat zanlıların sık sık adres değiştirmesi nedeniyle bir sonuca ulaşamadı.

Özel ekibin 22 Ocak 2018'de Keçiören'de bir eve düzenlediği operasyonda ise üç olayın firari şüphelileri Yiğit Kadirhan Gürbüz, Ahmet Aydın, Eren Ethem Akkuzu ve Murat Kaya yakalandı. Evde yapılan aramada, üç tabanca ile mühimmat ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, kendilerine araba, silah ve ev temini konusunda OSTİM'de otomotiv yedek parça imalatı üzerine iş yeri bulunan Ali Özdemir'in yardım ettiğini iddia etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Özdemir, olaylarla bir bağlantısının bulunmadığını ileri sürdü. Özdemir'e ait iş yerinde yapılan aramada, 2 kalaşnikof silah ve 2 tabanca ele geçirildi.



İki kişiyi öldürüp mezarlığa gömmüş

Şüpheliler, bunun üzerine Özdemir'in, cezaevinden firar ederek kendi yanında kalmaya başlayan Battal Şentürk'ü henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle iş yerinde eşcinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdüğünü ileri sürdü.

Zanlılar ayrıca Özdemir'in, Şentürk'ün cesedini kendisine ait araçla Çubuk ilçesi Kızılcaköyü mezarlığına götürdüğünü, burada kimliği belirlenemeyen kişiyi de başından silahla vurarak iki cesedi gömdüğünü belirtti.

Şüphelilerin tarifi üzerine açılan mezarlarda söz konusu iki cesede ulaşıldı. Cesetler kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Şüpheliler, Özdemir, Gürbüz, Aydın, Akkuzu ve Kaya, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.