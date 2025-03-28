Cinayet zanlısının ikametinden cephanelik çıktı. Malatya’da 3 çocuk babası Emin Varol’u silahla öldürdükten sonra kaçan zanlı yakalandı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy konteyner kentte iki gün önce meydana gelen olayda bölgedeki konteyner kentte kalan komşular Emin Varol ile Ş.Ö. arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada Emin Varol’u tüfekle vurarak öldüren Ş.Ö. olay sonrası kaçmıştı.

Cinayet zanlısının ikametinden cephanelik çıktı. Malatya’da 3 çocuk babası Emin Varol’u silahla öldürdükten sonra kaçan zanlı yakalandı
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Malatya’da 3 çocuk babası Emin Varol’u silahla öldürdükten sonra kaçan zanlı yakalandı. Olayın zanlısının yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri Ş.Ö. saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. 

CİNAYET ZANLISININ İKAMETİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Cinayet zanlısının kaldığı konteynerde arama yapan ekipler, 1 adet av tüfeği, 2 adet avcı bıçağı, 2 adet kama, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 95 adet kurusıkı tabancaya ait mermi, 1 adet metal teleskopik jop, 1 adet kalem tabanca, 10 adet kalem tabancaya ait mermi, 23 adet antika olduğu değerlendirilen madeni para ele geçirildi. Ş.Ö.’nün polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Cinayet zanlısının ikametinden cephanelik çıktı. Malatya’da 3 çocuk babası Emin Varol’u silahla öldürdükten sonra kaçan zanlı yakalandı - Resim : 1

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