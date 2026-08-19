Cinayeti işleyip "yaralı var" diye ihbar etmişti: Katil zanlısı kayınbirader yakalandı

Adıyaman'da eniştesini vurarak öldürdükten sonra "Yaralı var" ihbarında bulunup kayıplara karışan kayınbirader Abuzer A., jandarma ve savcılığın titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cinayeti işleyip "yaralı var" diye ihbar etmişti: Katil zanlısı kayınbirader yakalandı
Yayınlanma:

Adıyaman merkez Ali Dağı Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarında mezarlık yanında önceki gün gelen bir ihbar üzerine erkek cesedi bulundu. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede ölen kişinin 42 yaşındaki Ömer Tunç olduğu belirlendi. Olay yerinde aynı zamanda çok sayıda boş mermi kovanı bulundu.

İHBARI YAPAN KİŞİ MAKTULÜN KAYINBİRADERİ ÇIKTI

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki titiz çalışmaları sonucunda ihbarda bulunan kişinin Ömer Tunç'un kayınbiraderi Abuzer A. olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı çalışmalar, HTS kayıtları ve istihbari bilgiler çerçevesinde şahsın Karapınar Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

ZIRHLI ARAÇLA GÖTÜRÜLDÜ

Cumhuriyet savcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında şahsın kaldığı adrese jandarma ekiplerince operasyon yapıldı. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Abuzer A., zırhlı araç ile yoğun güvenlik önlemleri altında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan sağlık raporunun ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı ve oğlu tutuklandı: "Vekil benim arkadaşım, beni çok tahrik etti"Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı ve oğlu tutuklandı: "Vekil benim arkadaşım, beni çok tahrik etti"Gündem
Feci kaza: Minibüs kamyonla kafa kafaya çarpıştı, 23 ölüFeci kaza: Minibüs kamyonla kafa kafaya çarpıştı, 23 ölüDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adıyaman cinayet
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal'ı kesintisiz izlemek için işte frekanslar
Kahramanmaraş'ta transformatör merkezinde patlama
Deprem uzmanı Okan Tüysüz uyardı
Alparslan Kuytul dosyasında kan donduran ifadeler!
Okullarda yeni yasaklar ve kurallar belli oldu
Yargıtay’dan emekli maaşları için kritik karar!
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!
İklim bilimcilerden korkutan uyarı!
19 Ağustos il il hava durumu
Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor
Çok Okunanlar
7 Milyon 100 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 7 Milyon 100 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
19 Ağustos il il hava durumu 19 Ağustos il il hava durumu
İstanbul 20 Ağustos kesintisi programı İstanbul 20 Ağustos kesintisi programı
Kademeli emeklilikte beklenen tarih açıklandı! Kademeli emeklilikte beklenen tarih açıklandı!
Gezi planı faciayla bitti! Kiraladıkları araçla yola çıkan 3 kuzen hayatını kaybetti Gezi planı faciayla bitti! Kiraladıkları araçla yola çıkan 3 kuzen hayatını kaybetti