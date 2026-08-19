Cinayeti işleyip "yaralı var" diye ihbar etmişti: Katil zanlısı kayınbirader yakalandı

Adıyaman merkez Ali Dağı Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarında mezarlık yanında önceki gün gelen bir ihbar üzerine erkek cesedi bulundu. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede ölen kişinin 42 yaşındaki Ömer Tunç olduğu belirlendi. Olay yerinde aynı zamanda çok sayıda boş mermi kovanı bulundu.

İHBARI YAPAN KİŞİ MAKTULÜN KAYINBİRADERİ ÇIKTI

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki titiz çalışmaları sonucunda ihbarda bulunan kişinin Ömer Tunç'un kayınbiraderi Abuzer A. olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı çalışmalar, HTS kayıtları ve istihbari bilgiler çerçevesinde şahsın Karapınar Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

ZIRHLI ARAÇLA GÖTÜRÜLDÜ

Cumhuriyet savcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında şahsın kaldığı adrese jandarma ekiplerince operasyon yapıldı. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Abuzer A., zırhlı araç ile yoğun güvenlik önlemleri altında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan sağlık raporunun ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.