Çinli kurtarma ekibi Ulusal Kanal'da: Çalışmalar nasıl yürüyor?
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde arama kurtarma ve yardım ekiplerine Çinliler de katkı sunuyor. Haber müdürümüz Sezer Özseven çalışmalara katılan ekibe Ulusal Kanal mikrofonunu uzattı. Çalışmalar nasıl yürüyor bilgi aldı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde arama kurtarma ve yardım ekiplerine Çinliler de katkı sunuyor. Haber müdürümüz Sezer Özseven çalışmalara katılan ekibe Ulusal Kanal mikrofonunu uzattı. Çalışmalar nasıl yürüyor bilgi aldı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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