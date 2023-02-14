Çinli ekipten dört koldan destek

Çinli afet yardım müdahale ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) koordinasyonunda temel ihtiyaç malzemesi dağıtıyor.

Deprem bölgelerinde 7 Şubat'tan itibaren arama kurtarma faaliyetleri yürüten Çinli ekipler, Türkiye'den temin ettikleri pirinç, diş fırçası ve macunu, sabun, hijyenik ped ve fener gibi yardım malzemelerini Kırıkhan ilçesine bağlı kırsal mahallelerdeki afetzedelere ulaştırıyor.



DEİK Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatörü Ahmet Faruk Işık, AA muhabirine, 180 kişiden oluşan ekiplerin merkez Antakya ilçesinde ilk günlerde arama kurtarma faaliyeti yürüttüğünü söyledi.

Ekiplerden bazılarının ilerleyen süreçte Kırıkhan'a gelerek günde 4-5 mahallede yardım dağıttığını belirten Işık, şöyle devam etti:

Burada iki birim var: Biri arama kurtarma ekibi. Hem onların tecrübelerinden faydalanılıyor hem de güvenlik ve koordinasyon konusunda yardımcı oluyorlar. İkinci ekip ise Çin Kırsal Kalkınma Vakfı ekibi. Burada görünen yardımlar, onların bağışçılarının katkısıyla Türkiye'den alınan malzemeler. Buradaki iki ekiple il il, ilçe ilçe, köy köy gezerek yardımlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz.



"PLANIMIZ 2 BİN KİŞİNİN KONAKLAYABİLECEĞİ 200 ÇADIRI TÜRKİYE'YE GETİRMEK"

Yardım kuruluşunun yöneticilerinden Zhu Yicun ise Kırıkhan'da halkın yardım malzemelerine ihtiyacı olduğunu öğrenmeleri üzerine bölgeye geldiklerini anlattı.

Ağırlıklı olarak çadır, hijyen ve gıda malzemesi dağıttıkları bilgisini veren Zhu, şunları dile getirdi:

- 72 saat içinde hedeflediğimiz mahallelere yardımları ulaştırmayı planlıyoruz. Birçok insanın konaklayabileceği şekilde 60 rulo, su geçirmez çadır malzemesi ilettik. 1000 kalem hijyen malzemesi ve türevleri, kadınlar için hijyen malzemeleri ilettik. Daha sonra da planımız 2 bin kişinin konaklayabileceği 200 çadırı Türkiye'ye getirmek olacak. Çalışma planımız bu şekilde. Türkiye'ye yardım için geldiğimizde Türk hükümetinin, AFAD'ın, aynı zamanda buradaki gönüllülerin samimi desteklerini aldık. Böyle zor bir zamanda birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu da görmüş ve anlamış olduk. İnanıyorum ki beraber olursak karşılaşılan tüm zorlukları hep beraber aşabiliriz.

İstanbul'da yaşayan Çin asıllı iş insanı Muzi Li Ali Yolcu da afet yardım müdahale ekiplerine yardımcı olmak için deprem bölgesine geldiğini belirtti.

Nakdi yardımlarla temin ettikleri malzemeleri doğrudan depremzedelere ulaştırdıklarını kaydeden Yolcu, "Çin Kobiler Derneği üyelerimiz ya Türkiye'ye gelin ya da damat vermiş. Yani biz gerçek bir aileyiz. Buraya yardımda bulunmak bizim görevimiz. Bu çok büyük bir felaket." dedi.

Güzelce Mahallesi'nde yaşayan Fadime Vural (61) ise hasarlı olduğundan evlerine giremediklerini aktararak, kendilerine yardım yapan herkese teşekkür etti.