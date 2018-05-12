Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Marmara Bölgesi'ne yağış uyarısı
Marmara Bölgesi'ne yağış uyarısı
Ardahan'da korkunç kaza
Ardahan'da korkunç kaza
Yurt dışındaki seçmenler dikkat
Yurt dışındaki seçmenler dikkat

Cinsel saldırıya uğradığını öne sürüp, balkondan yardım istedi

Adana'da, bir taksici tarafından alıkonulup, cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek, çıktığı balkondan yardım isteyen İlkay Ç.'yi (33), itfaiye kurtardı

Cinsel saldırıya uğradığını öne sürüp, balkondan yardım istedi

Adana'da, bir taksici tarafından alıkonulup, cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek, çıktığı balkondan yardım isteyen İlkay Ç.'yi (33), itfaiye kurtardı. Olayla ilgili evdeki taksi şoförü gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerine Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence merkezinde çalışan İlkay Ç., iddiaya göre, apartmanın 2'nci katındaki balkona kendisini kilitledi. Evde zorla tutulduğunu, cinsel saldırıya uğradığını iddia eden İlkay Ç., bağırarak yardım istedi. Çevre sakinleri, polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, İlkay Ç.'yi yangın merdiveni ile indirdi.

Polis ekipleri evdeki taksi şoförünü gözaltına alırken, İlkay Ç. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.