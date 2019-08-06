Cinsiyete dayalı üniversite girişimlerine karşı tepkiler sürüyor. Hatay'da Vatan Partisi Öncü Kadın üyeleri, Mersin'de ise Cumhuriyet Kadınları Derneği imza kampanyası başlattı.

Vatan Partisi Öncü Kadın Hatay İl Başkanlığı, cinsiyete dayalı kadın üniversitelerine karşı imza kampanyaları başlattı.Vatan Partisi Hatay Antakya'da Yer Altı çarşısı yanında ve İskenderun'da Havuzlu Çarşıda imza kampanyaları yaptı.Vatan Partisi Öncü Kadın Başkanı Serap Zehal, kampanyayı bütün ilçelerde sürdüreceklerini ve gerekirse Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını belirtti.Antakya ve İskenderun'da kampanyaya yoğun ilgi vardı. Vatandaşlar cinsiyete dayalı üniversitelerin laiklik ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu düşünüyor.Cumhuriyet Kadınları Derneği Mersin Mezitli şubeleri de sokaklardaydı.Mezitli şube başkanı Günsel Bozkurt ve Mersin şube başkanı Muazzez Benzetsel ortak basın açıklaması yaptı.Açıklamada Cumhuriyet Devrimleri ışığında karma eğitim ile özgür ve eşit bireyler yetiştirildiği vurgulandı.