Cinsiyete dayalı üniversite girişimlerine karşı tepkiler sürüyor

Vatan Partisi Öncü Kadın Hatay İl Başkanlığı, cinsiyete dayalı kadın üniversitelerine karşı imza kampanyaları başlattı.
Vatan Partisi Hatay Antakya'da Yer Altı çarşısı yanında ve İskenderun'da Havuzlu Çarşıda imza kampanyaları yaptı.
Vatan Partisi Öncü Kadın Başkanı Serap Zehal, kampanyayı bütün ilçelerde sürdüreceklerini ve gerekirse Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını belirtti.
Antakya ve İskenderun'da kampanyaya yoğun ilgi vardı. Vatandaşlar cinsiyete dayalı üniversitelerin laiklik ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu düşünüyor.
Cumhuriyet Kadınları Derneği Mersin Mezitli şubeleri de sokaklardaydı.
Mezitli şube başkanı Günsel Bozkurt ve Mersin şube başkanı Muazzez Benzetsel ortak basın açıklaması yaptı.
Açıklamada Cumhuriyet Devrimleri ışığında karma eğitim ile özgür ve eşit bireyler yetiştirildiği vurgulandı.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.