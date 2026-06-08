Ciple kepengi kırıp döviz bürosunu soydular! 16 bin dolarlık vurgun
Adana'nın Seyhan ilçesinde yüzleri maskeli hırsızlar, bir döviz bürosunun kepengini araçla kırarak dakikalar içinde 16 bin doları çaldı.
Olay, 31 Ocak günü sabah saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. Kapüşon ve kar maskeleriyle yüzlerini gizleyen şüpheliler, hedef aldıkları döviz bürosunun önüne bir ciple geldi. Araçla iş yerinin kepengine çarparak giriş engelini kıran şahıslar, hızla içeri girdi.
Para bulmak amacıyla iş yerinde arama yapan zanlılar, çekmecelerin kilitlerini kırarak içeride bulunan yaklaşık 16 bin doları aldı. Hırsızlık eylemini gerçekleştiren şahıslar, geldikleri ciple bölgeden uzaklaştı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
İş yerinden gelen alarm bildirimi üzerine döviz bürosunun sahibi olay yerine giderek durumu polise bildirdi. İhbar sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda F.Ç., İ.T. ve F.U. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çalındığı değerlendirilen 16 bin dolara ulaşılamadı. Emniyetteki sorguya alınan zanlıların suçlamaları kabul etmediği ve güvenlik kamerası görüntülerindeki kişilerin kendileri olmadığını iddia ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Ç., İ.T. ve F.U., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan cipin sürücüsünün yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin başlattığı çalışmalar ise sürdürülüyor.