Ciple kepengi kırıp döviz bürosunu soydular! 16 bin dolarlık vurgun

İş yerinden gelen alarm bildirimi üzerine döviz bürosunun sahibi olay yerine giderek durumu polise bildirdi. İhbar sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda F.Ç., İ.T. ve F.U. yakalanarak gözaltına alındı.