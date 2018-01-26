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Cizre'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Cizre'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

 Şırnak'ın Cizre ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cizre-Şırnak karayolunun Kızılsu köyü yol ayrımında eşi ve 4 çocuğuyla birlikte seyir halinde olan Hazım Hakseven yönetimindeki 47 PH 841 plakalı kamyonet, Vedat Babat yönetimindeki 73 SA 394 plakalı tırla çarpıştı.

Kamyonet, çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Hakseven olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan eşi Leyla Hakseven ile çocukları Asım, Hazım, Havin ve Azad Hakseven 112 Acil Servis ekiplerince Cizre ve Şırnak'taki hastanelere kaldırıldı.

Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Asım Hakseven müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kardeşi Azad Hakseven'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



 


Kaynak: AA
Etiketler; #Cizre #şırnak #trafik kazası
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