Cizre'de zırhlı polis aracı takla attı! Yaralı polisler var

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki zırhlı polis aracının kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Cizre'de zırhlı polis aracı takla attı! Yaralı polisler var
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Olay, Cizre ilçesi merkezinde bulunan Petrol Ofisi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde devriye görevi yürüten veya seyir halinde olan zırhlı polis aracı, iddiaya göre önünde ilerleyen bir başka sivil araca çarpmamak için ani bir manevra yaptı.

Yolun ve zırhlı aracın ağırlık merkezinin etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı, kontrolden çıkarak cadde ortasında takla attı. Ters dönen zırhlı aracın içerisinde bulunan 2 polis memuru yaralandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU: SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ve meslektaşlarının ihbarı üzerine olay yerine vakit kaybetmeden çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin titiz ve hızlı çalışması sonucu, ters dönen zırhlı araçtan çıkarılan yaralı polis memurlarına ilk müdahale olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarda yapıldı.

Yaralı polisler, daha sonra ileri tetkik ve tedavi amacıyla hızla Cizre Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hastanede müşahede altına alınan ve tedavi süreçleri devam eden polis memurlarının genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından Petrol Ofisi Caddesi'nde trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanırken, takla atan zırhlı aracın bölgeden çekici yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, kazanın oluş şeklini ve iddiaları araştırmak üzere adli ve idari inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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